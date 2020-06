Lazio, per arrivare a Kumbulla spunta Wallace come contropartita

Il Verona gradirebbe Wallace come una delle contropartite per cedere Kumbulla. Il brasiliano è attualmente in prestito al Braga

Come riportato da Tuttomercatoweb spunta un nome nuovo come possibile contropartita per arrivare a Marash Kumbulla. Il giocatore che l’Hellas Verona avrebbe individuato è Wallace. Il difensore brasiliano è attualmente in prestito ai portoghesi del Braga ma non dovrebbe essere riscattato.

Dunque oltre a Lombardi, potrebbe essere proprio l’ex difensore del Monaco la pedina giusta per sancire l’accordo totale che dia la possibilità a Kumbulla di sposare il progetto Lazio.

Gianlorenzo Di Pinto