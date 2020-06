Calciomercato Lazio, obiettivo Kumbulla: si studiano le contropartite

Rimane forte l’interesse della Lazio per Kumbulla: 35 milioni la richiesta del Verona per il baby difensore

Ormai non è un segreto. Kumbulla, giovane talento del Verona, è uno degli obiettivi della Lazio per la prossima stagione. Sul calciatore ci sono molti club e soprattutto l’Inter sembra essere in vantaggio. Eppure, come riporta il Corriere dello Sport, la volontà del giocatore sarebbe quella di venire nella Capitale. L’unico ostacolo sembra essere il prezzo: l’Hellas ha infatti fissato il suo valore attorno ai 35 milioni di euro, una richiesta giudicata alta dai biancocelesti.

Per alleggerire la trattativa si potrebbe pensare all’inserimento di una contropartita: Berisha, Durmisi o Wallace ma anche Lomabrdi e Maistro.