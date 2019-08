Pavlovic: «Prima il Molde, poi parleremo della Lazio e del trasferimento»

Pavlovic vestirà la maglia della Lazio. Il giocatore però, difensore classe 2001, lo farà solo dalla prossima stagione

Ancora un anno con la maglia del Partizan Belgrado, poi la Lazio. Il futuro di Pavlovic è già scritto, anche se ancora non messo nero su bianco con una firma: il giovane difensore vestirà i colori biancocelesti. Adesso, però, l’attenzione è fissata sul presente e sulla sfida di domani contro il Molde, l’andata del playoff di Europa League . Durante la conferenza stampa pre gara – come riportato da MozzartSport.com – il classe 2001 ha dichiarato: «Ci aspetta la partita più importante della stagione. Per un giocatore giovane come me, sarebbe fantastico partecipare alla fase a gironi, avere la possibilità di giocare almeno altre sei partite internazionali. Lo desidero davvero molto. Prima pensiamo a questa gara, poi parleremo della Lazio e del trasferimento».