Lazio, Pavlovic: «Biancocelesti a gennaio? Vado avanti di gara in gara…»

Pavlovic resta un obiettivo del ds Tare. Il giocatore taglia corto sul futuro, ma dimostra di pensare ancora ai biancocelesti

La parola Lazio resta nei pensieri di Strahinja Pavlovic, difensore centrale del Partizan Belgrado, vicinissimo ai biancocelesti ad agosto. Il giocatore è stato più volte a Roma, ma la chiusura dell’operazione non è mai avvenuta. Visite mediche non superate? Mancato accordo economico? Sull’affare s’è detto tutto ed il contrario di tutto. Al di là di ciò che è successo, un fatto è certo: il club non ha mollato Pavlovic, e Pavlovic non ha dimenticato i biancocelesti. Il centrale serbo ha parlato pochi giorni fa nel suo Paese. Intervistato da TV Prva, gli è stato chiesto del suo futuro, legandolo alla trattativa con la Lazio: «Il mercato invernale? Ho un contratto di cinque anni col Partizan e sono soddisfatto del mio status nel club. Lazio? Vado avanti di gara in gara».

EUROPA – Il difensore ha 18 anni, è alto 1,94, è stato in orbita Juventus e Barcellona. La Lazio aveva stanziato per lui 5,5 milioni. Il gigante servo sta giocando da titolare in campionato ed in Europa. La Lazio, scrive il Corriere dello Sport, a gennaio farà una nuova valutazione, i contatti con i manager non si sono interrotti. L’idea è la stessa: acquistarlo, lasciarlo in prestito al Partizan e tesserarlo a giugno. Il difensore è seguito da Zvominir Vukic, ma è stato sponsorizzato da Mateja Kezman, procuratore di Milinkovic. Pavlovic resta sul mercato nonostante il rinnovo.