Lazio, domani Pavlovic in Paideia: altri controlli per il giocatore

La Lazio attende Pavlovic: il difensore del Partizan Belgrado, domani, si sottoporrà a nuovi controlli prima della firma

Sembrava tutto fatto: le visite, la firma e Pavlovic sarebbe diventato un giocatore della Lazio. A fermare bruscamente il passaggio, però, sono stati i controlli in Paideia. Il ragazzo in verità ha corso per 90 minuti, durante i play off di Europa League contro il Molde, solo poche ore prima: difficile quindi capire il problema durante gli esami. Come riportato dal Corriere dello Sport, dalla Serbia, è rimbalzata la notizia dell’assenza di alcuni specialisti per le ferie e quindi la necessità di rinviare tutto. In realtà, a rallentare l’iter sarebbe stata la richiesta dello staff di svolgere accertamenti a livello cardiaco: l’idoneità quindi è rimandata a domani, prima di diventare ufficialmente un biancoceleste. Un anno ancora al Partizan Belgrado, poi i caneccelli di Formello: questo è l’accordo col club serbo.