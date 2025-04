Lazio, stasera serve fare l’impresa che è difficile ma non impossibile anche per invertire le statistiche: il dato

Condividi via email

Lazio, a poche ore dalla partita contro i norvegesi il club punta ad invertire la rotta riguardo il dato statistico sul passaggio del turno

Dimenticare il derby ma in particolare l’andata e compiere l’impresa, è questo l’imperativo che aleggia nella mente della Lazio e di mister Baroni in vista della gara di stasera contro il Bodo Glimt, e per farlo i biancocelesti hanno bisogno di tutte le energie giuste.

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, il club capitolino ha come obiettivo quello di invertire il dato statistico che al momento non aiuterebbe le aquile, visto che fin ora in Europa chi ha vinto l’andata 2-0 è sempre passato al 94 %.

Baroni conclude il quotidiano vuole anche vendicare con la sua squadra il precedente del 2003 quando la compagine di Mancini perse contro il Porto di Mourinho