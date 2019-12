Lazio, squadra e staff pronti a partire da Fiumicino alla volta della Francia

Allenamento di rifinitura completato tutto pronto e Lazio in partenza alla volta della Francia in vista del match di domani. Il Rennes infatti ospiterà i biancolesti nella gara in programma alle 18.55.

La squadra e lo staff intanto sono arrivati a Fiumicino per la partenza.