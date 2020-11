Lazio, Parolo: «Dobbiamo risalire la classifica, gara tosta e difficile»

Marco Parolo, a pochi minuti dall’avvio di Torino-Lazio, ha commentato la gara sulle frequenze di Lazio Style Radio

Nel pre partita di Torino-Lazio, è Marco Parolo a commentare la gara che sarà sulle frequenze della radio ufficiale. Ecco le parole di una delle pedine più importanti dello scacchiere attuale di Inzaghi:

«Spero di tornare a casa con i tre punti. Questa partita è fondamentale per continuare il nostro percorso. Dobbiamo dare tutto. Il match è importante per entrambe le squadre, noi veniamo da una buona prestazione e loro da una vittoria dopo tanto tempo, che fa morale. Sarà una gara tosta e difficile, dobbiamo tenere alto il livello di attenzione e farci trovare pronti. Se vogliamo risalire la classifica dobbiamo vincere sia in casa che in trasferta. Speriamo di iniziare da oggi».