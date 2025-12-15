Lazio, Mimun esulta dopo la vittoria contro il Parma: «Eroici anche i 3500 laziali al Tardini, una fede senza fine»

Lazio, Mimun sui social dopo il successo contro il Parma: «Eroici anche i 3500 laziali al Tardini, una fede senza fine». Le parole

La Lazio ha conquistato una vittoria definita “eroica” sul campo del Parma. Una partita complicata dagli episodi, con le espulsioni di Zaccagni e Basic che hanno costretto i biancocelesti a giocare in inferiorità numerica. Nonostante le difficoltà, la squadra di Sarri ha resistito e alla fine è riuscita a portare a casa tre punti preziosi.

Il successo assume un valore doppio, perché ottenuto in condizioni avverse e con grande spirito di sacrificio. La Lazio ha dimostrato compattezza e determinazione, confermando la capacità di reagire anche nei momenti più delicati della gara.

Fondamentale è stato anche il sostegno dei tifosi. In tantissimi hanno riempito il settore ospiti dello stadio, incitando la squadra per tutta la partita e trasmettendo energia al gruppo. Un contributo che ha reso ancora più speciale la vittoria biancoceleste. Mimun sui social, al triplice fischio, ha scritto:

PAROLE – “Eroici anche i 3500 laziali a Parma una fede senza fine”.

