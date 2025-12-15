Hanno Detto
Lazio, Mimun esulta dopo la vittoria contro il Parma: «Eroici anche i 3500 laziali al Tardini, una fede senza fine»
La Lazio ha conquistato una vittoria definita “eroica” sul campo del Parma. Una partita complicata dagli episodi, con le espulsioni di Zaccagni e Basic che hanno costretto i biancocelesti a giocare in inferiorità numerica. Nonostante le difficoltà, la squadra di Sarri ha resistito e alla fine è riuscita a portare a casa tre punti preziosi.
Il successo assume un valore doppio, perché ottenuto in condizioni avverse e con grande spirito di sacrificio. La Lazio ha dimostrato compattezza e determinazione, confermando la capacità di reagire anche nei momenti più delicati della gara.
Fondamentale è stato anche il sostegno dei tifosi. In tantissimi hanno riempito il settore ospiti dello stadio, incitando la squadra per tutta la partita e trasmettendo energia al gruppo. Un contributo che ha reso ancora più speciale la vittoria biancoceleste. Mimun sui social, al triplice fischio, ha scritto:
PAROLE – “Eroici anche i 3500 laziali a Parma una fede senza fine”.
