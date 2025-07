Lazio, Mattei: «Oltre alla conferenza di Sarri, mi aspetto anche un intervento del presidente. Sulla cessione del club...»

Condividi via email

Lazio, Mattei sicuro: «Oltre alla conferenza di Sarri, mi aspetto anche un intervento del presidente. Sulla cessione del club…». Le parole

Domani a Formello si terrà la conferenza stampa di presentazione di Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, conosciuto per il suo calcio ragionato e il 4-3-3 dal baricentro alto. L’appuntamento sarà seguito con grande attenzione dai tifosi e dagli addetti ai lavori, soprattutto per la presenza del presidente Claudio Lotito e del direttore sportivo Angelo Fabiani, figure centrali nella programmazione tecnica e gestionale del club capitolino.

Stefano Mattei anticipa i suoi interrogativi

In vista dell’incontro, il giornalista e opinionista sportivo Stefano Mattei è intervenuto ai microfoni di Radiosei, condividendo alcune riflessioni sulle tematiche che ritiene importanti per il futuro della Lazio. Mattei ha espresso il desiderio di porre domande sia all’allenatore toscano che ai vertici societari, focalizzandosi su aspetti chiave per la nuova stagione.

La conferenza stampa offrirà l’opportunità di chiarire i piani futuri della Lazio, dalle strategie di mercato all’obiettivo stagionale. Sarri dovrà fare il punto sull’organico a disposizione e su eventuali esigenze in entrata e uscita, mentre Lotito e Fabiani saranno chiamati a rispondere sulle risorse e sulla coerenza del progetto sportivo.

PAROLE – «Oltre alla conferenza di Sarri, mi aspetto anche un intervento del presidente per commentare il blocco del mercato. Una situazione che il ds Fabiani aveva spiegato parlando di ‘una svista che ci può stare’. Sarà interessante vedere se ci saranno le risposte o solo monologhi che eviteranno la domanda. Le domande da fare a Sarri sono tante, la prima riguarda la tempistica con cui ha saputo del blocco del mercato.

Cessione del club? Se domani dovesse venir chiesto a Lotito smentirebbe tutto e confermerebbe che lascerà la Lazio a suo figlio. La domanda che gli farei io è un’altra: se per lui il blocco è stato un problema o questa faccenda il problema glielo ha tolto perché non sarà chiamato a fare acquisti. Il problema della rosa della Lazio non sono i numeri ma la qualità»