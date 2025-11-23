Lazio, Guendouzi e quelle parole sul futuro: «Siamo concentrati sul presente, siamo uniti come squadra»

Lazio, le parole di Guendouzi sul futuro: «Siamo concentrati sul presente, siamo uniti come squadra». Le dichiarazioni

Il match-winner Guendouzi, protagonista con la rete dell’1-0, ha rilasciato dichiarazioni a Dazn dopo la gara con il Lecce. Ecco un estratto:

PAROLE – «Abbiamo giocato molto bene soprattutto nel primo tempo, tre punti sono fondamentali, sappiamo di avere la qualità di fare di più, abbiamo fatto un lavoro fantastico.

Abbiamo giocato 2 anni e mezzo insieme è una bella cosa ma voglio fare più gol e vittorie con questa squadra. Futuro? Siamo concentrati sul presente, siamo uniti come squadra».

