 Lazio, Guendouzi e quelle parole sul futuro: «Siamo concentrati sul presente, siamo uniti come squadra»
Connect with us

Calciomercato Hanno Detto

Lazio, Guendouzi e quelle parole sul futuro: «Siamo concentrati sul presente, siamo uniti come squadra»

Calciomercato Ultimissime Lazio

Calciomercato Lazio LIVE: tutti gli aggiornamenti sulle trattative dei biancocelesti! Le ultime da Formello

Calciomercato News

Calciomercato Lazio, Sarri prepara una rivoluzione in mezzo al campo: lista lunga di nomi per rafforzare il centrocampo dei biancocelesti

Calciomercato

Calciomercato Lazio, non solo Guendouzi! Quel club di Premier League su Dele-Bashiru: il centrocampista della Lazio potrebbe partire già a gennaio

Calciomercato News

Calciomercato Lazio, fari puntati su Watson e Fernandez: i giovani talenti nel mirino biancoceleste

Calciomercato

Lazio, Guendouzi e quelle parole sul futuro: «Siamo concentrati sul presente, siamo uniti come squadra»

Lazio news 24

Published

31 minuti ago

on

By

Guendouzi
Dc Roma 20/07/2025 - amichevole / Lazio-Lazio U20 / foto Domenico Cippitelli/Image Sport nella foto: Matteo Guendouzi

Lazio, le parole di Guendouzi sul futuro: «Siamo concentrati sul presente, siamo uniti come squadra». Le dichiarazioni

Il match-winner Guendouzi, protagonista con la rete dell’1-0, ha rilasciato dichiarazioni a Dazn dopo la gara con il Lecce. Ecco un estratto:

PAROLE – «Abbiamo giocato molto bene soprattutto nel primo tempo, tre punti sono fondamentali, sappiamo di avere la qualità di fare di più, abbiamo fatto un lavoro fantastico.

Abbiamo giocato 2 anni e mezzo insieme è una bella cosa ma voglio fare più gol e vittorie con questa squadra. Futuro? Siamo concentrati sul presente, siamo uniti come squadra».

LEGGI ANCHE – Partite oggi, stasera e domani: guida alla Diretta TV

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.