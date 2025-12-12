Avversari
Lazio, senti Giovinco: «Il Parma quest’anno sta facendo bene, possono fare una bella stagione»
Lazio, senti l’ex attaccante Sebastian Giovinco: «Il Parma quest’anno sta facendo bene, possono fare una bella stagione»
In collegamento con CBS Sports Golazo, l’ex attaccante Sebastian Giovinco ha commentato l’andamento della stagione del Parma, soffermandosi in particolare sulla prossima sfida dei crociati contro la Lazio. Le sue parole hanno riportato attenzione sul percorso della squadra emiliana, chiamata a confermarsi in un match di grande prestigio.
Giovinco conosce bene l’ambiente gialloblù: più di dieci anni fa, tra il 2010 e il 2012, il classe 1987 ha indossato proprio la maglia del Parma in Serie A, lasciando un ricordo importante tra i tifosi e consolidando il legame con il club che oggi torna a commentare da osservatore esterno.
PAROLE – «Il Parma quest’anno sta facendo bene. La società ha un progetto chiaro, un’identità e possono fare una bella stagione. Credo che tutti stiano lavorando nel modo corretto».
LEGGI ANCHE – Ultimissime Lazio LIVE: ecco le novità in casa biancoceleste
News
Mandas Lazio, l’addio è sempre più probabile: il portiere ha aperto al trasferimento in quella squadra. Tutti i dettagli della possibile operazione
Mandas Lazio, l’Olympiacos spinge per avere il portiere greco e l’estremo difensore ha aperto al possibile ritorno in patria. I...
Le prime pagine sportive nazionali – 12 dicembre 2025
Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi in edicola: Tuttosport, Corriere dello Sport e La Gazzetta dello Sport. I...
Parma Lazio, le probabili scelte di Sarri: spunta qualche novità, le ultimissime
Parma Lazio, le probabili formazioni di Sarri in vista della sfida dei ducali: spunta qualche novità, tutti i dettagli Dopo...
Copyright 2025 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.