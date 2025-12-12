Lazio, senti Giovinco: «Il Parma quest’anno sta facendo bene, possono fare una bella stagione»

Lazio, senti l’ex attaccante Sebastian Giovinco: «Il Parma quest’anno sta facendo bene, possono fare una bella stagione»

In collegamento con CBS Sports Golazo, l’ex attaccante Sebastian Giovinco ha commentato l’andamento della stagione del Parma, soffermandosi in particolare sulla prossima sfida dei crociati contro la Lazio. Le sue parole hanno riportato attenzione sul percorso della squadra emiliana, chiamata a confermarsi in un match di grande prestigio.

Giovinco conosce bene l’ambiente gialloblù: più di dieci anni fa, tra il 2010 e il 2012, il classe 1987 ha indossato proprio la maglia del Parma in Serie A, lasciando un ricordo importante tra i tifosi e consolidando il legame con il club che oggi torna a commentare da osservatore esterno.

PAROLE – «Il Parma quest’anno sta facendo bene. La società ha un progetto chiaro, un’identità e possono fare una bella stagione. Credo che tutti stiano lavorando nel modo corretto».

