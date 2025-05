Lazio, le parole del Club sul nuovo campo d’allenamento per l’estate: il comunicato ufficiale della società biancoceleste

Condividi via email

Lazio, il comunicato ufficiale della società capitolina circa il ritiro estivo: tutti gli aggiornamenti sui biancocelesti e sul lavoro di questa estate

La Lazio è pronta ad inaugurare una nuova stagione di Serie A partendo dalla preparazione atletica di questa estate. I capitolini vogliono infatti subito riprendere il lavoro e preparare con cura un nuovo difficile campionato. Ecco il comunicato ufficiale della società:

«La S.S. Lazio comunica che il ritiro estivo della Prima Squadra, in preparazione alla stagione sportiva 2025/2026, si terrà presso il Training Center S.S. Lazio a partire da lunedì 14 luglio 2025. Il raduno sarà anticipato dalle consuete visite mediche e dai test fisici, che si svolgeranno dal 10 luglio 2025. Per la prima volta, la squadra potrà sfruttare appieno la rinnovata struttura del Training Center, ottimizzata per garantire le migliori condizioni di allenamento e preparazione atletica. I tifosi potranno seguire quotidianamente la preparazione tramite la piattaforma ufficiale della S.S. Lazio, che offrirà contenuti esclusivi, aggiornamenti giornalieri e lo streaming delle sedute di allenamento.».