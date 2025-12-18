 Lazio, l'ex calciatore mette in guardia i biancocelesti: «Cremonese? È una squadra tosta, ha buoni attaccanti»
Lazio
Dc Frosinone 26/07/2025 - amichevole / Avellino-Lazio / foto Domenico Cippitelli/Image Sport nella foto: formazione Lazio

Lazio, l’ex giocatore Agostinelli mette sull’attenti i ragazzi di Sarri: «Cremonese? È una squadra tosta, ha buoni attaccanti»

Ai microfoni di Radiosei, Andrea Agostinelli – ex calciatore e allenatore con una lunga carriera nel calcio italiano – ha offerto la sua analisi in vista della prossima sfida tra Lazio e Cremonese.

Il commento si è focalizzato sulle scelte di gestione della rosa da parte di Sarri, sull’assenza pesante di Mattia Zaccagni, esterno offensivo e leader tecnico della squadra, e sui rischi legati alla solidità e all’organizzazione della formazione grigiorossa. Ecco un estratto:

SULLA GARA CONTRO LA CREMONESE – «Rischio di pensare che sia facile? No, la Lazio non ricadrà in quell’errore, ancor di più nel momento in cui ti manca un giocatore così importante come Zaccagni. Lui, soprattutto in casa, ha sempre fatto qualcosa in più degli altri. Non sarà una partita impossibile, ma ci sarà da soffrire anche sabato».

SUI PERICOLI DELLA CREMONESE – «Il morale è quello giusto, ma i punti fatti dalla Cremonese sono meritati. È una squadra tosta, ha buoni attaccanti come Bonazzoli e Vardy, ed è pericolosa sui calci piazzati»

