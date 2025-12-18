Agostinelli avverte la Lazio: «Con la Cremonese servirà soffrire. Mandas? Va deciso ora. I biancocelesti non commetteranno quell’errore senza Zaccagni»

Agostinelli avverte la Lazio. Le parole dell’ex calciatore ed allenatore in vista del match della sedicesima giornata di Serie A contro la Cremonese

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, Andrea Agostinelli, ex calciatore e allenatore con una lunga esperienza nel calcio italiano, ha detto la sua in vista della prossima gara della Lazio contro la Cremonese. L’analisi si è concentrata sulle scelte di gestione della rosa, sull’assenza di Mattia Zaccagni, esterno offensivo e leader tecnico, e sui pericoli rappresentati dalla formazione grigiorossa.

SULLA SITUAZIONE DI MANDAS – «Credo sia logico mandare a giocare in prestito Mandas. Se non gioca si svaluta, è uno di quelli che puoi dare. Su di lui è tempo di prendere una decisione. Poi mi metto nei panni del tecnico: se l’uscita di scena di un giocatore può comportare un beneficio su altri aspetti va fatto».

SULLA GARA CONTRO LA CREMONESE – «Rischio di pensare che sia facile? No, la Lazio non ricadrà in quell’errore, ancor di più nel momento in cui ti manca un giocatore così importante come Zaccagni. Lui, soprattutto in casa, ha sempre fatto qualcosa in più degli altri. Non sarà una partita impossibile, ma ci sarà da soffrire anche sabato».

SUI PERICOLI DELLA CREMONESE – «Il morale è quello giusto, ma i punti fatti dalla Cremonese sono meritati. È una squadra tosta, ha buoni attaccanti come Bonazzoli e Vardy, ed è pericolosa sui calci piazzati».