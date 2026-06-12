La Lazio si rassegna ad un mercato a saldo zero: il comunicato sul vincolo economico sugli acquisti dei biancocelesti

Biancocelesti nuovamente sotto vincolo, la Lazio dovrà nuovamente riaspettare certi parametri per il prossimo calciomercato estivo

Purtroppo è arrivata la conferma. La Lazio si trova a dover affrontare una situazione complicata per la prossima sessione di calciomercato. Il club potrà procedere con nuovi acquisti solo dopo aver completato alcune cessioni, in modo da rispettare l’indice del costo del lavoro allargato.

Si tratta di un vincolo stringente, stabilito dalla Commissione indipendente incaricata di verificare la sostenibilità finanziaria della società, che impone di mantenere l’equilibrio tra entrate e uscite legate agli stipendi e ai contratti dei calciatori.

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Implicazioni per il progetto tecnico

Per Gattuso e lo staff tecnico, il vincolo economico significa dover lavorare con una rosa parzialmente definita, pianificando tattiche e strategie in base a una disponibilità limitata di nuovi innesti. Questo scenario potrebbe rallentare la costruzione della squadra e mettere a rischio la competitività dei biancocelesti, soprattutto nella gestione della pressione e degli obiettivi stagionali. La necessità di rispettare il saldo zero del costo del lavoro rende quindi il mercato della Lazio fortemente condizionato e la programmazione più complessa del previsto.

Il comunicato dei biancocelesti

«La S.S. Lazio comunica di aver ricevuto in data odierna la comunicazione della Commissione indipendente incaricata della verifica dell’indice del costo del lavoro allargato. Dalle risultanze trasmesse emerge che la Società potrà procedere alle operazioni di tesseramento dei calciatori nel rispetto di quanto previsto dall’art. 90, comma 4, lettera A), delle N.O.I.F.».