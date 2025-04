Lazio Parma, gli ultimi precedenti sono nettamente a favore dei biancocelesti: il dato

Lunedì la Lazio ospiterà il Parma all’Olimpico, con la squadra di Baroni che vuole continuare a mantenere la striscia degli ultimi precedenti

Dopo aver archiviato la pratica Genoa, ora la Lazio vuole tornare prepotentemente in corsa per un posto in Champions e per farlo dovrà cercare di accumulare quanti più punti possibili, a partire dal prossimo impegno contro il Parma.

Gli ultimi 5 precedenti sorridono ai biancocelesti, che hanno vinto 4 di questi confronti, perdendone solo uno.