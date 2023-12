Lazio, pagellone 2023: Luis Alberto, il mago del centrocampo. Il voto all’annata del centrocampista spagnolo

Luis Alberto è sinonimo di qualità, di grandi giocate e di visione di gioco che in pochi al mondo anno.

La Lazio se lo coccola, Sarri lo responsabilizza dopo l’addio di Milinkovic Savic, ed il Mago diventa sempre più centrale nel progetto biancoceleste. Vicino a salutare in estate, Lotito ha detto no, lo ha blindato e se lo tiene stretto. Lo spagnolo continua a stupire in campo regalando ai tifosi la magia che si aspettano da un giocatore come lui. Voto? 7