Lazio, il padre di Flavio: «L'affetto che stiamo ricevendo dal mondo biancoceleste mi rimarrà per sempre nel cuore, Zaccagni...»

Le parole del padre di Flavio, giovane tifoso della Lazio mancato pochi giorni fa, sull’affetto ricevuto da tutto il mondo biancoceleste

La vittoria della Lazio contro il Cagliari la squadra ha dedicato la vittoria a Flavio Rosci, giovanissimo tifoso biancoceleste venuto a mancare pochi giorni fa. Intervistato da RadioSei, Marco, il padre del ragazzo, ha parlato così.

LE PAROLE – «L’affetto che stiamo ricevendo da tutto il mondo Lazio è una di quelle cose che restano scolpite per sempre nel nostro cuore. La Lazio è la nostra vita, l’abbiamo vissuta e sempre la vivremo. Auguro alle nuove leve di viverla così intensamente. Perdere un figlio è una cosa che ti strappa, lesiona la vita, te le frantuma. Ci aggrappiamo alla speranza che da lassù Flavio possa sorridere e ci possa guardare felice, possa continuare a vivere la Lazio come sempre, così come la vive Francesco. È la cosa più bella del mondo sentirsi parte dell’amore di un popolo così. Sapere che tutti possano volerci così bene riempie il cuore. Anche nel momento di dolore lo stadio è il nostro rifugio. Quello che abbiamo vissuto a Lazio-Cagliari ci rende felici, Zaccagni prima della gara mi ha detto che avrebbero giocato e vinto per Flavio. È successo ed è stato lui a segnare il gol decisivo».