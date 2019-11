Marusic ha riportato uno stiramento al flessore della coscia sinistra: venti giorni di stop

Venti giorni di stop. Tanto toccherà stare fermo ad Adam Marusic. Uno stiramento di primo grado riportato al flessore della coscia sinistra: questa la diagnosi dopo gli esami. Il terzino delle Lazio dovrà saltare la gara d’Europa League contro il Celtic, il Lecce in campionato e tutti gli impegni in programma con la sua nazionale.

Per rivederlo in campo, bisognerà aspettare dopo la sosta.