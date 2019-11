Calciomercato Lazio, Ventura chiama Anderson

Ventura spinge per avere Andrè Anderson alla Salernitana. Il brasiliano non ha ancora collezionato presenze con la Lazio

Ancora nessuna presenza per Andrè Anderson. Il brasiliano, aggregato questa estate alla prima squadra, non ha ancora vestito ufficialmente i colori biancocelesti ma è comunque molto corteggiato. Soprattutto da Ventura, sulla panchina della Salernitana, che lo rivorrebbe in granata: un jolly dalle qualità innegabili, nonostante la giovane età.

Il ragazzo, come riporta Tuttosalernitana.com, dovrebbe lasciare la Lazio a gennaio: Salerno può essere una soluzione, ma ci sono stati contatti anche con Verona e Spal.