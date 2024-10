Lazio, ottobre IMPEGNATIVO per i biancocelesti: il PROGRAMMA del mese – FOTO

Lazio, ottobre IMPEGNATIVO per i biancocelesti: il PROGRAMMA del mese tra Europa League e campionato di Serie A – FOTO

Oggi comincia il mese di ottobre e la Lazio ha pubblicato il programma delle partite che affronterà nel corso dei prossimi trenta giorni. Di seguito il calendario:

I biancocelesti sfideranno il Nizza in Europa League il 3 ottobre e l’Empoli in campionato il 6 ottobre, per poi lasciare spazio alla sosta per le Nazionali. Lazio che tornerà in campo il 19 per il big match contro la Juventus, per poi sfidare il Twente in Europa League il 24 ottobre. Per concludere il mese, la squadra di Baroni affronterà Genoa e Como in campionato, rispettivamente il 27 ed il 31 ottobre.