Hautekiet obiettivo di Fabiani per la difesa! Lo Standard Liegi alza il muro

Ibe Hautekiet è il giocatore che il direttore sportivo della Lazio ha messo nel mirino per accontentare le richieste del tecnico Gennaro Gattuso

La Lazio continua a valutare possibili rinforzi per completare il reparto difensivo. Tra i profili finiti sul taccuino del direttore sportivo Angelo Fabiani è emerso quello di Ibe Hautekiet, centrale classe 2002 di proprietà dello Standard Liegi. Una candidatura seguita con interesse dalla società biancoceleste, chiamata però a fare i conti con una trattativa tutt’altro che semplice.

Il principale ostacolo riguarda la formula dell’eventuale trasferimento. La Lazio, condizionata dalla necessità di operare con un mercato a saldo zero, avrebbe margini economici limitati e preferirebbe impostare l’affare attraverso un prestito con diritto di riscatto. Una soluzione che, almeno per il momento, non sembra convincere il club belga.

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Hautekiet, Fabiani studia il possibile affondo

Angelo Fabiani avrebbe inserito Ibe Hautekiet tra i difensori da monitorare per rinforzare la rosa biancoceleste. La giovane età e le caratteristiche del centrale dello Standard Liegi lo rendono un profilo potenzialmente interessante anche in prospettiva.

L’operazione, tuttavia, richiederà un lavoro importante sul piano diplomatico ed economico. La dirigenza laziale dovrà capire se esistono le condizioni per avvicinare le richieste della società proprietaria del cartellino senza alterare gli equilibri finanziari stabiliti per questa sessione di mercato.

Ibe Hautekiet, lo Standard Liegi frena sul prestito

La distanza più rilevante tra le parti sarebbe legata alla struttura dell’accordo. La Lazio avrebbe bisogno di dilazionare l’investimento, rinviando l’eventuale acquisto definitivo del giocatore attraverso un diritto di riscatto. Lo Standard Liegi, invece, non apparirebbe favorevole a una cessione temporanea impostata secondo questi termini.

Il club belga potrebbe preferire una soluzione capace di garantire maggiori certezze economiche, mentre i biancocelesti non sembrano avere la possibilità di effettuare immediatamente un investimento consistente. Una situazione che rende il percorso verso la fumata bianca particolarmente complicato.

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Lazio, possibili nuove alternative per la difesa

Qualora non arrivassero aperture significative, la dirigenza biancoceleste potrebbe decidere di rivolgere le proprie attenzioni verso altri profili. Non è escluso che già nelle prossime ore possano emergere nuove candidature per la difesa, compatibili sia con le esigenze tecniche sia con i limiti economici del club.

Hautekiet rimane un nome presente nella lista di Fabiani, ma allo stato attuale l’operazione appare in salita. La Lazio continuerà a lavorare su più tavoli, alla ricerca dell’occasione giusta per completare il reparto senza compromettere l’equilibrio dei conti.