Lazio, oggi squadra in campo alle 10:00: Napoli nel mirino

La Lazio scenderà in campo oggi, ore 10:00, sul terreno di gioco di Formello per preparare la sfida contro il Napoli

Domenica, ore 20:45, Lazio e Napoli si sfideranno in un match fondamentale ai fini della classifica. I partenopei, usciti sconfitti dal match conto l’Inter, vogliono riscattarsi, ma non potranno contare sull’apporto di Insigne, squalificato, e gli infortunati Mertens ed Osimhen. La Lazio, dalla sua, esce da un periodo non brillante. Le fatiche di Champions hanno portato gli uomini di Inzaghi a rallentare in campionato, ottenendo solo un punto contro Udinese, Verona e Benevento. Per Inzaghi e compagni, la sfida potrebbe già dirla lunga sul prosieguo del campionato: vincere significherebbe rilanciarsi, ma in caso di sconfitta il distacco dalle contendenti inizierebbe ad essere troppo consistente. Oggi, ore 10:00, la squadra si ritroverà a Formello per preparare la sfida, la quale ha già il sapore di un dentro o fuori.