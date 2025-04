Lazio, il Club propone un’offerta super conveniente per i propri tifosi! Di cosa si tratta? La sorpresa della società

Lazio, arriva un pacchetto speciale per le prossime quattro partite dei biancocelesti: tutti i dettagli sull’ultima sorpresa del Club

Siamo oramai alle battute finali di una Serie A che ci ha lasciato con il fiato sospeso per gran parte della propria durata ed ora è il momento di vedere chi resisterà di più in ottica di raggiungimento dei propri obiettivi.

Tra queste squadre vi è la Lazio che, per avere più affluenza allo stadio nel corso delle prossime partite ha pubblicato un pacchetto ad hoc per i tifosi. In particolare sarà possibile assistere alle prossime 4 sfide al modico prezzo di 100€. Un’occasione imperdibile per non lasciare i propri beniamini soli in un momento così cruciale. Il comunicato del Club:

«La S.S. Lazio, per la gara interna contro il Parma, ha attivato una speciale tariffa “Pack 4 insieme”, con cui sarà possibile acquistare 4 biglietti dello stesso settore ad un prezzo vantaggioso a partire da 99 €. Per poter usufruire di questa iniziativa, è obbligatorio acquistare tutti e 4 i biglietti e contemporaneamente».