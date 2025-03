Baroni Lazio, programmato confronto nel weekend: le ultime

Baroni Lazio, tecnico a rischio a fine stagione? Ecco cosa ne pensano Lotito e Fabiani della condotta dell’allenatore sino ad ora

Baroni Lazio, siamo alle strette tra l’allenatore e la società? La situazione dei capitolini è molto delicata, in quanto i biancocelesti occupano attualmente solo il sesto posto e sarebbero qualificati solamente per la Conference League.

Un obiettivo molto esiguo per una squadra dal blasone del calibro di quello dei biancocelesti e, per questa ragione, nel fine settimana potrebbero incontrarsi con l’allenatore per sviscerare adeguatamente una situazione che non è di certo idilliaca.

Le decisioni definitive, tuttavia, è probabile che verranno prese in estate da Lotito e Fabiani, i quali, stando a quanto riportato da Il Messaggero, sono scontenti della gestione dell’organico sin da dicembre in Serie A.