Giancarlo Oddi ha parlato di Lazio ai microfoni di Radiosei

«Lulic è un giocatore che tutti gli allenatori vorrebbero nella propria squadra. Giocare senza di lui per la Lazio e per Inzaghi, in un momento così, è molto difficile». Così Giancarlo Oddi, intervenuto ai microfoni di Radiosei, sull’assenza ormai da mesi del capitano biancoceleste.