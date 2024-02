Lazio, occhio a Orsolini: quella statistica è una certezza

I ragazzi di Sarri dovranno stare molto attenti a Orsolini: il calciatore del Bologna ha dalla sua una statistica che è quasi certezza

La Lazio dovrà stare molto attenta domenica. Non solo perchè l’avversario sarà di altissimo livello, in quello che è un vero e proprio scontro diretto per la corsa al quarto posto, che vale la qualificazione alla prossima Champions League. Ma perchè Orsolini sta diventando una sentenza.

L’attaccante di Thiago Motta infatti, nelle ultime cinque partite in cui è sceso in campo, è sempre andato in gol.