Asse caldo Lazio-West Ham, spunta l’ipotesi Pablo Felipe

La Lazio pensa a Pablo Felipe del West Ham per rafforzare l’attacco da mettere a disposizione di Gattuso. Le ultime

La nuova Lazio guidata da Gennaro Gattuso ha iniziato a delineare le proprie priorità in vista della sessione estiva di mercato. Il tecnico calabrese ha le idee chiare sul modulo, il suo collaudato 4-2-3-1, ma ha espresso alla dirigenza la necessità assoluta di un tassello fondamentale: un nuovo centravanti capace di garantire fisicità e un bottino di reti pesante.

Come svelato dall’edizione odierna de Il Messaggero, le opzioni attualmente in rosa non soddisfano pienamente l’allenatore. I profili di Boulaye Dia e Petar Ratkov vengono considerati non sufficienti per recitare un ruolo da protagonisti su più fronti, mentre Tijjani Noslin è visto esclusivamente come un esterno offensivo o, al massimo, come trequartista atipico.

Ultimissime Lazio LIVE: le parole di Taylor, l’idea Gimenez e le novità su Gila

La proposta di Mendes per l’attacco: occhi su Pablo Felipe

In questo scenario di attesa si inseriscono le grandi manovre dei procuratori sportivi. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il potentissimo agente Jorge Mendes avrebbe proposto ai biancocelesti il profilo di Pablo Felipe, attaccante ventiduenne di proprietà del West Ham. Il giocatore portoghese era già stato seguito con grande attenzione dal direttore sportivo laziale durante lo scorso mercato invernale, prima che gli inglesi decidessero di investire ben 25 milioni di euro per strapparlo al Gil Vicente.

L’occasione di mercato favorita dalla retrocessione del West Ham

La situazione del club inglese potrebbe cambiare radicalmente le carte in tavola. La clamorosa retrocessione subita dagli Hammers in Premier League costringerà la società di Londra a ridimensionare i costi e a far partire alcuni dei suoi pezzi pregiati. Questo fattore potrebbe trasformarsi in un assist perfetto per la Lazio, che vanta ottimi rapporti con la dirigenza britannica dopo la felice conclusione dell’affare che portò Valentín Castellanos nella Capitale.

Lo stato della trattativa tra Lazio e West Ham

Al momento, la pista che porta a Pablo Felipe rimane una suggestione affascinante ma ancora in fase embrionale. Oltre alla formale proposta recapitata da Jorge Mendes sulla scrivania di Claudio Lotito, non si registrano ancora contatti ufficiali o riscontri concreti tra i due club. La società biancoceleste sta valutando con calma i costi dell’operazione, conscia che la concorrenza internazionale potrebbe aumentare nelle prossime settimane.