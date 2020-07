La Lazio ha presentato le nuove maglie per la stagione 2020/2021, quella che segnerà il ritorno dei capitolini nell’Europa che conta.

Sono state svelate le casacche che verranno indossate dalla Lazio nel corso della prossima stagione calcistica, la maglia con cui le aquile scenderanno in campo tra le mura amiche e la divisa “away” per le trasferte. Per la maglia che verrà indossata in Champions League bisognerà attendere ancora del tempo.