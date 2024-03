Lazio, va sconfitto il mal di big: i numeri contro le top del campionato

Lazio, mal di big in questa stagione: c’è un dato negativo contro le top squadre del campionato. I dettagli

La Lazio attende il Milan all’Olimpico per la 27esima di campionato, proprio in quello che forse è il miglior momento dei rossoneri in tutta la loro stagione. E, visti i numeri con le big, ci sarà tanto da faticare per un risultato positivo.

Come riferisce Repubblica edizione Roma, infatti, contro le top squadre, fin qui, sono stati raccolti appena 11 punti in 8 gare disputate, con una media di 1,375. Numeri decisamente diversi dallo scorso anno, quando in 14 partite arrivarono 25 successi per una media di 1,78.