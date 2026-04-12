Lazio, l’attacco fatica a segnare in questa stagione! I numeri che preoccupano Sarri

Lazio, l’attacco biancoceleste fatica ad incidere in questa stagione! Questi numeri preoccupano Sarri. Il dato

Il cammino della Lazio in questo campionato sta incontrando un ostacolo inaspettato: la sterilità offensiva. Il reparto avanzato di Maurizio Sarri fatica terribilmente a trovare la via della rete, trasformando ogni partita in una salita ripida. Come sottolineato da La Gazzetta dello Sport, il dato che meglio fotografa questa crisi è il primato solitario di Gustav Isaksen: l’esterno danese è attualmente il capocannoniere della squadra in Serie A con appena quattro centri all’attivo.

Lazio, numeri da incubo fuori casa

Il rendimento crolla drasticamente quando la formazione biancoceleste si allontana dalle mura amiche dello Stadio Olimpico. Nelle 15 sfide disputate lontano da Roma, la compagine biancoceleste ha messo a referto la miseria di 10 gol. Questa anemia realizzativa ha pesato enormemente sulla classifica, portando in dote soltanto 18 punti dei 44 complessivi conquistati finora in stagione. Trend che deve cambiare a partire dalla trasferta toscana contro la Fiorentina, in programma domani sera nel posticipo della 32a giornata.

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