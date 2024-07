Lazio, Noslin: «Numero di maglia? Ecco quale ho scelto». Le parole del nuovo giocatore biancoceleste

Intervista rilasciata da Tijjani Noslin, nuovo attaccante della Lazio, ai microfoni di Lazio Style Channel.

PAROLE– «Numero? Per ora ho scelto il 14 perché gli altri numeri che volevo erano occupati. Magari lo cambierà durante la stagione. Per ora sono davvero contento. In Olanda avevo il 77, il 14 è la somma dei due sette. Ecco perché ho pensato a questo numero. In questi giorni ho avuto modo di sentire Wesley Snejder, era davvero felice per il mio trasferimento alla Lazio. Ora mi è ancora più vicino, stiamo facendo molte cose insieme, mi ha aiutato a diventare un calciatore di questo livello, insieme al mio agente. Provo a dare sempre il meglio ».