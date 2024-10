Lazio Nizza, Baroni non li chiama CAMBI: confermato il TURNOVER

Chi gioca in Lazio Nizza: Marco Baroni in conferenza stampa ha detto che non gli piace utilizzare il termine “cambi”

Marco Baroni in conferenza stampa ha detto che non gli piace utilizzare il termine “cambi”. Il tecnico della Lazio ha poi sottolineato che non ha dubbi sulle risposte che daranno tutti i giocatori che partiranno dall’inizio o subentreranno a gara in corso.

L’allenatore biancoceleste per questo confermerà il turnover nella gara di domani contro il Nizza. Questa la probabile formazione per il match in programma domani alle ore 18:45 – LAZIO (4-2-3-1): Provedel, Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Vecino; Tchaouna, Dele-Bashiru, Pedro; Castellanos