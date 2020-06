LAZIO NEWS: le parole di Vavro. Il punto sull’iniziativa “Tu Non Sarai Mai Sola” – ULTIME

Lazio News è l’edizione giornaliera con le principali notizie provenienti dal mondo Lazio, a cura della redazione

NOTIZIARIO Lazio News 24 – Edizione del 9 giugno

Lazio, Inzaghi studia i cambi per la volata finale – LEGGI QUI

Lazio, Vavro: «Sono pronto ad aiutare i compagni e giocarmi lo Scudetto» – LEGGI QUI

Lazio, André Anderson: «L’esordio non me lo dimenticherò mai. Qui per fare la storia» – LEGGI QUI

Lazio, Klose compie oggi 42 anni: gli auguri della Serie A all’ex bomber biancoceleste – LEGGI QUI

Lazio, Canigiani: «Buoni risultati per l’iniziativa “Tu Non Sarai Mai Sola”» – LEGGI QUI