Lazio, Inzaghi studia le soluzioni per la volata finale in campionato: cinque cambi per studiare la staffetta vincente

Dodici partite per concludere la stagione. Un tour de force che vedrà impegnata la Lazio ogni tre giorni: la volata finale dovrà essere studiata nel dettaglio per dosare al meglio tempi ed energie. La novità dei cinque cambi consentirà a mister Inzaghi di far ruotare i suoi e fargli tirare il fiato come in una staffetta.

Come riportato dal Corriere dello Sport, Leiva è pronto a dar spazio a Cataldi e Parolo; Jony, Marusic e Lazzari si alterneranno sulle corsie laterali per sopperire all’assenza di Lulic; Patric a riempire uno slot in difesa; Caicedo invece è ormai collaudato accanto ad Immobile o Correa.

Non solo sulle gambe, il finale di campionato sarà soprattutto una questione di strategie.