Lazio Napoli, un match tra due squadre agguerrite: i numeri delle sfide di Coppa Italia

Lazio Napoli, ecco in Coppa i numeri tra le due squadre. Tutti i dettagli

Tra Lazio e Napoli sarà un match tra due squadre agguerrite. In Coppa i numeri tra le due squadre lasciano spazio a un’analisi accurata.

Come riporta il Corriere dello Sport la Lazio ha affrontato 21 volte il Napoli in Coppa Italia vincendo in 9 occasioni; contro nessuna squadra i biancocelesti hanno ottenuto più vittorie nella competizione. Con la Juve il numero di successi è lo stesso ma i confronti sono stati molti di più (27).