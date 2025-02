Lazio Napoli, definita la telecronaca e il commento tecnico di Dazn

Lazio Napoli, alla vigilia della partita dell’Olimpico ecco chi racconterà il match per l’emittente streaming e il commento tecnico

Archiviata e metabolizzata la roboante e convincente vittoria di domenica contro il Monza, per la Lazio sabato arriva un nuovo incrocio casalingo ma questa volta contro il Napoli di Conte capolista. La partita è fondamentale per entrambe le compagini, ma in particolare per i biancocelesti che non vogliono perdere il terreno Champions. A pochi giorni dal match Dazn ha stabilito chi saranno coloro che racconteranno la sfida e sarà il duo formato da Ricky Buscaglia e Andrea Stramaccioni