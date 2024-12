Lazio-Napoli, dove vedere la partita di Coppa Italia in tv e streaming

Lazio-Napoli, alla vigilia della sfida con i partenopei ecco dove poter seguire il match di Coppa Italia in tv e streaming

Archiviata e metabolizzata la sconfitta con il Parma, per la Lazio è già tempo di proiettarsi al doppio confronto con il Napoli di Conte prima in Coppa Italia e poi domenica sera in campionato al Maradona.

Per quanto riguarda il match di coppa, si disputerà giovedì sera alle ore 21 e sarà trasmesso su Italia 1 e Mediaset Infinity, ma non perdetevi la consueta cronaca testuale su Lazionews24!