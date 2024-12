Lazio Napoli, supplementari o rigori in caso di parità al 90′? Ecco cosa dice il regolamento

Lazio Napoli, e se finisse in parità dopo i 90 minuti regolamentari? Ecco cosa dice il regolamento: tutti i dettagli

Lazio Napoli è il match d’esordio per i biancocelesti di mister Baroni in questa edizione della Coppa Italia. Si entra nel vivo, con le big che si incrociano dagli ottavi. Ma cosa succederebbe in casito di parità dopo 90 minuti?

Fino ai quarti di finale non ci saranno i supplementari. In caso di parità, dunque, le due squadre andrebbero direttamente ai calci di rigore per decidere quale delle due squadre passerà il turno. Supplementari che verranno introdotti regolarmente, invece, dalle semifinali.