Lazio-Napoli: quanti assenti per Mazzarri! Sarri invece non avrà un difensore

Lazio-Napoli: Walter Mazzarri avrà più di sette assenti, Sarri dovrà fare a meno di un difensore per infortunio

Si avvicina Lazio Napoli ed Il Messaggero ha fatto il punto sulla situazione delle due squadre.

Il Napoli dovrà fare a meno di Kvaratskheia, Osimhen, Simeone, Cajuste, Anguissa, Meret, Demme ed altri giocatori al box. Per questo Mazzarri dovrà inventarsi qualche nuova soluzione all’Olimpico. Situazione più tranquilla per la Lazio di Sarri che dovrà fare a meno di Patric, per una sublussazione alla spalla, visto che dietro ci saranno comunque Romagnoli e Gila.