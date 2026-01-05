Lazio Napoli, com'è stata giudicata la prova dei biancocelesti? I voti dei quotidiani sportivi - Lazio News 24

News
Lazio Napoli, com’è stata giudicata la prova dei biancocelesti? I voti dei quotidiani sportivi
Lazio Napoli, vi riportiamo di seguito i voti realizzati dai quotidiani sportivi sulla prestazione dei biancocelesti
Brutta sconfitta casalinga per la Lazio nella 18a giornata del campionato di Serie A contro il Napoli. Gli uomini di Maurizio Sarri hanno perso 0-2 con le reti di Spinazzola e Rrahmani. I principali quotidiani sportivi giudicano così la prova dei biancocelesti:
GAZZETTA DELLO SPORT: Provedel 6; Marusic 4,5, Gila 5,5, Romagnoli 6, Pellegrini 4,5 (dal 17’ s.t. Lazzari 5); Guendouzi 6, Cataldi 5 (dal 25’ s.t. Belahyane 5,5), Basic 5; Cancellieri 5 (dal 25’ s.t. Isaksen 6), Noslin 4, Zaccagni 5 (dal 42’ s.t. Pedro sv). Allenatore Sarri: 5
CORRIERE DELLO SPORT: Provedel 5,5; Marusic 4, Gila 5, Romagnoli 6, Pellegrini 4 (dal 17’ s.t. Lazzari 5); Guendouzi 5,5, Cataldi 5 (dal 25’ s.t. Belahyane 5), Basic 5; Cancellieri 4,5 (dal 25’ s.t. Isaksen 5), Noslin 4, Zaccagni 5 (dal 42’ s.t. Pedro sv). Allenatore Sarri: 5
TUTTOSPORT: Provedel 5,5; Marusic 5, Gila 5,5, Romagnoli 6, Pellegrini 5,5 (dal 17’ s.t. Lazzari 5,5); Guendouzi 5,5, Cataldi 5 (dal 25’ s.t. Belahyane 5,5), Basic; 5,5 Cancellieri 4,5 (dal 25’ s.t. Isaksen 6), Noslin 4, Zaccagni 5 (dal 42’ s.t. Pedro sv). Allenatore Sarri: 5.
LEGGI ANCHE: Sarri molto deluso: «Dovevamo fare molto di più. Sul mercato voglio pensare una cosa importante»
