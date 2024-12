Lazio Napoli, Noslin protagonista del match all’Olimpico. Ecco i messaggi social dei compagni di squadra

Noslin ha realizzato la tripletta decisiva per il passaggio del turno della Lazio in Coppa Italia, è stata la sua prima in carriera. Ha ricevuto complimenti in primis da Baroni e poi anche dai compagni. Via social si sono espressi Isaksen e Pedro.

