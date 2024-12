Lazio Napoli, tocca a Mandas: i numeri dell’uomo di Coppa

Lazio Napoli, Baroni si affida al portiere delle coppe: toccherà a Mandas scendere in campo tra i pali al posto di Provedel

Salvo cambiamenti dell’ultima ora sarà Mandas a difendere la porta della Lazio nella gara contro il Napoli. Il greco si conferma così l’uomo di delle Coppe. In stagione ha infatti collezionato 4 presenze tutte in Europa League.

Anche lo scorso anno è sceso in campo 3 volte in Coppa Italia, alle quali si aggiungono 9 apparizioni in campionato causate dall’infortunio di Provedel.

Nelle coppe ha incassato 5 gol in 7 gare giocate, trovando 3 clean sheet.