Lazio Napoli, Immobile: «Se vinci anche quando fai male qualcosa vorrà dire, grazie mister!»

Lazio Napoli, Ciro Immobile ha analizzato il match vinto contro la squadra di Gattuso ai microfoni di Sky Sport

Lazio incontenibile: decima vittoria consecutiva arrivata per giunta dopo una partita sofferta e su un disastro nell’area partenopea. La Lazio va in vantaggio con il solito Ciro Immobile e sale a quota 20. Dopo qualche minuto di attesa, la Lega Serie A dà il gol al bomber laziale. Ecco le sue parole ai microfoni di Sky Sport:

«Questa partita è la più importante perché è stata una partita tostissima che doveva sicuramente finire col pareggio. Questa non è solo fortuna perché secondo me se le vinci tutte nel recupero, qualcosa vorrà dire. La nostra parola d’ordine è crescita, abbiamo con noi il mister da quattro anni e stiamo andando bene: sono due partite che non stiamo giocando bene ma abbiamo imparato a capire quale sia il nostro schema. Si è vero, abbiamo avuto fortuna sul gol ma sono felicissimo. Non capisco la cosa del ballottaggio con Di Lorenzo perché il gol era in traiettoria, quindi era il mio (ride ndr). Siamo una squadra stupenda, giochiamo veramente tutti insieme: anche Caicedo mi ha dato una palla bellissima durante il primo tempo. Anche Luis e Sergej giocano per me, siamo veramente in sintonia.»