Lazio-Napoli, archiviata la sconfitta in Supercoppa la squadra di Sarri domenica sfiderà gli azzurri: ecco dove seguire il match

Archiviata e metabolizzata la sconfitta contro l’Inter a Riad, la Lazio domenica sera torna in campo allo stadio Olimpico per il match contro il Napoli. La gara inizierà alle ore 18 e sarà un esclusiva Dazn, ma non perdetevi il consueto appuntamento su LazioNews24 per la cronaca testuale