Lazio Napoli, i biancocelesti tornano in vantaggio con Noslin che fa doppietta – VIDEO

Lazio Napoli, i biancocelesti trovano la rete del nuovo vantaggio di nuovo con Noslin che realizza quindi la sua doppietta personale

Partita rocambolesca tra Lazio e Napoli nel match che vale gli ottavi di finale di Coppa Italia, con la vincente che affronterà Inter o Udinese. A passare in vantaggio, nel finale di primo tempo, sono stati nuovamente i biancocelesti con la doppietta personale di Noslin al 40′. L’ex Verona di destro insacca alle spalle del portiere in uscita non dandogli alcun scampo.