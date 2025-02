Lazio Napoli, Delio Rossi: «Visti gli infortuni da Conte mi aspetto questo; Baroni a Napoli ha dimostrato grande equilibrio, senza Dia metterei lui»

Lazio Napoli, le parole di Delio Rossi sulle scelte di formazioni di Antonio Conte e Marco Baroni in vista della sfida di sabato sera

Delio Rossi ha parlato ai microfoni di RadioSei in vista di Lazio Napoli. Di seguito le sue parole.

NAPOLI – «Visti gli infortunati del Napoli, mi aspettavo una virata sul 3-5-2. Mi sembra incline alle caratteristiche dei disponibili. Conte deve pensare anche alle prossime gare senza Neres, quindi ha senso questo cambio tattico. Raspadori vicino a Lukaku? Potrebbe aiutare il centravanti belga, che ama giocare con una mezza punta vicino».

ANDATA E SCELTE DI BARONI – «La Lazio a Napoli ha dimostrato grande equilibrio, io credo che sabato Conte lascerà l’iniziativa a Baroni, penso che chiuderà tutti gli spazi per mettere in difficoltà i biancocelesti. Se dovesse mancare Dia, credo che la scelta più logica sarebbe mettere al suo posto Dele-Bashiru, soprattutto per il lavoro senza palla che può risultare molto prezioso in una gara del genere. Poi certo, se Pedro ha i 90 minuti e sta bene, il dubbio c’è. Comunque, paradossalmente dico che sarebbe stato meglio giocarla a Napoli questa partita. Lo dico perché avrebbero avuto ulteriore pressione addosso, lo stadio, la gente».