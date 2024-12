Lazio Napoli, Cucchi analizza sui social la vittoria dei biancocelesti in Coppa Italia – FOTO

Lazio Napoli, il giornalista tifoso biancoceleste commenta sui social la vittoria della squadra di Baroni che vale il pass per i quarti di finale

Dimenticare Parma e volare ai quarti di finale, erano questi gli obiettivi della Lazio di Baroni per la partita di questa sera contro il Napoli di Conte e grazie al netto successo per 3-1 sugli azzurri, il compito è stato eseguito al meglio dalla squadra biancoceleste. Alla fine della partita come di consueto ad analizzare la prestazione delle aquile è stato Cucchi con un tweet che recita esattamente quanto segue

TWEET – #Noslin #Gigot e #Hisay per me i migliori di una bella #Lazio. #Baroni non fa turn over. Li fa giocare tutti. Sfrutta la panchina come pochi. #Conte fa altre scelte, molto più radicali. E il #Napoli esce dalla #CoppaItalia