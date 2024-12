Lazio Napoli, occasione in Coppa Italia: Baroni ha due opzioni in più

Lazio Napoli con la possibilità di effettuare maggiori rotazioni a centrocampo. Occasione da sfruttare in Coppa Italia per Baroni

In casa Lazio c’è un problema di disponibilità di calciatori a centrocampo. La rosa è corta già ai nastri di partenza, poi Gaetano Castrovilli (adattato sulla mediana) si è fermato per la pulizia al menisco e Matias Vecino ha rimediato un infortunio giovedì scorso in Europa League. A questi si aggiunge la squalifica che Nicolò Rovella dovrà scontare domenica in campionato.

In questa emergenza c’è una notizia che potrebbe essere inaspettatamente positiva, Marco Baroni nella sfida di Coppa Italia potrebbe convocare anche chi non è presente nella lista Serie A. I biancocelesti avrebbero quindi la possibilità di schierare Hysaj e soprattutto Basic o Akpa Akpro per avere maggiori rotazioni a centrocampo.